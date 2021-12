Le pack Samsung Tab S7FE bénéficie d’une remise de 100 €

Boulanger lance une offre exceptionnelle concernant la tablette Samsung Galaxy S7FE puisqu’elle passe actuellement à 599 € au lieu de 698 €. C’est donc une réduction immédiate de 100 € que vous pourrez faire en passant votre commande chez Boulanger. De plus, vous pourrez retirer votre colis directement dans le magasin Boulanger le plus proche.

Le pack Samsung Tab S7FE est à 599 € chez Boulanger

Cette tablette au design élégant et aux performances plus que correctes va certainement vous attirer si vous êtes à la recherche de ce type de produit. Si c’est le cas, il ne faudra pas réfléchir trop longtemps, car avec une remise de 100 €, vous allez êtes nombreux à craquer. Toutefois, avant de valider votre panier, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques de cette tablette.

Avec son écran LCD de 12,4 pouces et une définition de 2560 x 1600 pixels elle offre une belle luminosité même si elle a un taux de rafraichissement de seulement 60 Hz et que son écran n’est pas AMOLED. A l’intérieur, la tablette est équipée d’un processeur Snapdragon 750G avec 4Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go soit une configuration qui apportera une bonne fluidité dans l’utilisation quotidienne.

