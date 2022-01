Le pack Spider-Man Miles Morales et manette PS5 DualSense est à moins de 100 €

Chez Cdiscount, le pack contenant le jeu Spider-Man Miles Morales sur PS5 et la manette DualSense Midnight Black est à 99,99 €.

Si vous avez la chance de posséder déjà une PS5, voici un bon plan susceptible de vous intéresser. Chez Cdiscount, le pack comprenant le jeu Spider-Man Miles Morales et la manette PS5 DualSense Midnight Black est à 99,99 €.

Pack Spider-Man Miles Morales + manette DualSense

Pour bénéficier de ce jeu sur PS5, il vous suffit d’ajouter ce pack à votre panier et de valider votre commande. Concernant la livraison, sachez qu’elle sera gratuite en point relais, mais avec un supplément de 4,99 € pour un envoi à votre domicile (offert aux membres Cdiscount Volonté).

Si vous ne connaissez pas le jeu en question, sachez que dans celui-ci, vous devrez aider le nouveau Spider-Man à maitriser ses pouvoirs explosifs et à trouver sa place en tant que super-héros de New York. Il devra faire les bons choix et de nombreux sacrifices pour y arriver.

La manette DualSense propose de nombreuses innovations qui vont certainement vous séduire comme des gâchettes adaptatives, la détection de mouvement avec accéléromètre et gyroscope intégrés ainsi qu’un retour tactile qui remplace les moteurs de vibration traditionnels.