Le pack Surface Laptop 4 est à moins de 1000 €

Si vous recherchez un ordinateur portable c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet chez Boulanger, le pack Surface Laptop 4 est actuellement à 999 € au lieu de 1269 € soit une remise de 21 %.

Le pack Surface Laptop 4 est à 999 € chez Boulanger

Chez Boulanger aussi vous allez pouvoir profiter des soldes. Si vous recherchez un portable léger, maniable et bien équipé, celui devrait parfaitement vous convenir. En effet, ce modèle est accompagné de nombreux accessoires dont une souris sans fil et un casque sans fil. L’ensemble du pack vous reviendra à moins de 10000 € soit à précisément 999 €. Toutefois, avant de valider votre panier, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques du pack.

Le pack comprend donc un ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 4 avec un processeur AMD Ryzen 5se 4680U et 8 Go de RAM, un casque Bluetooth Sony WH-CH510 et une souris sans fil Microsoft Arc. Avec son châssis haut de gamme, son clavier ergonomique et son écran de 13,5 pouces, vous aurez toutes les performances nécessaires pour travailler correctement.

