Le pack Xiaomi Redminote 10 5G avec bracelet Mi Smart Band 5 est à moins de 150 €

Pour ceux qui sont à la recherche d’un smartphone compatible 5G sans se ruiner, c’est le moment de profiter de cette offre chez Darty.En effet, le pack Xiaomi Redminote 10 5G contenant le bracelet connecté Mi Smart Band 5 est à 149 € au lieu de 219 € soit une réduction de 70 €.

Le pack Xiaomi Redminote 10 5G est à 149 € chez Darty

Pour bénéficier de cette réduction de 34 %, il ne faudra pas attendre pour effectuer votre commande, car les stocks vont certainement très vite partir. Vous aurez la possibilité de vous faire livrer gratuitement à votre domicile ou de retirer votre produit directement dans votre magasin Darty le plus proche.

Concernant le smartphone, il possède un écran DotDisplay de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. Son processeur est un SoC Dimensity 700 de MediaTek et une mémoire vive de 4 Go avec un espace de stockage de 128 Go. Grâce à sa batterie de 5000 mAh, le smartphone peut tenir toute la journée et même plus selon votre utilisation quotidienne. Concernant les photos, il a 3 capteurs dont une caméra principale grand-angle de 48 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

