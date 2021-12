Le pari fou du télescope James Webb, Dwayne Johnson refuse de rejoindre Fast & Furious 10, White Dolemite dans la tourmente, c’est le récap’

Le processus de déploiement du pare-soleil du téléscope spatial James Webb a commencé, Dwayne Johnson confirme son refus de revenir dans Fast & Furious 10, l’influenceur White Dolemite se montre extrêmement violent dans une vidéo partagée sur Reddit, c’est le récap’ du jour.

Le déploiement du télescope James Webb a commencé…

Le télescope James Webb, dont la future mission sera d’imager les premières étoiles de l’Univers, a été lancé ce 25 décembre depuis la Guyane française. Quelques jours plus tard, le processus particulièrement risqué du déploiement du pare-soleil a commencé, et même si de nombreux tests extraordinaires ont été préalablement effectués, la complexité et la fragilité du pare-soleil n’offrent aucune garantie. Si le déploiement venait à échouer, le télescope à 10 milliards de dollars serait dégradé et rien ne dit que le vaisseau spatial pourrait ensuite être récupéré. Rendez-vous dans notre actu pour mieux comprendre le rôle de ce bouclier à cinq couches.

Lire > Si le déploiement du télescope James Webb échoue maintenant tout est fini

Illustration du Télescope James Webb après déploiement du pare-soleil – Crédits : NASA

Fast & Furious 10 se fera sans Dwayne Johnson

Même si Vin Diesel insiste pour que Dwayne Johnson revienne dans Fast & Furious 10, le comédien connu sous le surnom de « The Rock » ne changera pas d’avis. « J’ai été très surpris par la demande de Vin. Mais je lui ai dit sur les réseaux sociaux que je ne participerais pas au film. […] La demande de Diesel est un exemple flagrant de son côté manipulateur. […] » Il semble évident que le conflit entre les deux acteurs n’est pas près de se régler et même si Johnson « souhaite à toute l’équipe un immense succès pour le prochain film », l’opus final de la franchise ne sera pas la scène d’une réconciliation.

Lire > Fast & Furious 10 : The Rock refuse catégoriquement de rejoindre le film

Diesel vs The Rock : la guerre continue ! – Crédit : Universal Pictures

Une vidéo de White Dolemite violent révolte les internautes

White Dolemite connu pour ses vidéos sur TikTok, a montré un pan de sa personnalité jusqu’alors inconnu par ses fans et s’est attiré les foudres des internautes. Dans une vidéo partagée sur Reddit, on découvre en effet l’influenceur face à un jeune homme qui refuse de jouer le jeu et lâche violemment l’objet qu’il a entre les mains. Vexé, White Dolemite réagit aussitôt avec énormément d’agressivité, allant même jusqu’à frapper le jeune homme. La compagne de la victime s’interpose alors pour empêcher l’influenceur de récidiver. Depuis que la vidéo a été partagée, l’influenceur a complètement disparu des réseaux sociaux et son compte TikTok a été supprimé.

Lire > TikTok : l’influenceur White Dolemite créé la polémique