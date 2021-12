Le PC Asus TUF Dash F15 bénéficie d’une remise de 300 €

Pour les personnes qui veulent débuter 2022 avec un nouveau PC performant, c’est le moment de profiter de cette belle offre. En effet, chez Cdiscount, le PC portable Asus TUF Dash F15 est à seulement 1099 € au lieu de 1399 €.

Le PC portable Asus TUF Dash F15 est à 1099 €

C’est donc une remise non négligeable de 21 % qui est proposée actuellement chez Cdiscount. Si le pourcentage de remise semble faible, il s’agit tout de même d’une belle économie de 300 € pour vous soit une remise à ne pas rater si ce PC vous intéresse. Toutefois, avant de passer votre commande, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur le produit en question.

Concernant la fiche technique de ce PC Asus, sachez qu’il est équipé d’une carte graphique Nvidia de dernière génération, la GeForce RTX 3060. Côté processeur, il s’agit d’un Intel dernière génération également soit le Core i5-11300H épaulé par 16 Go de mémoire RAM. Il a aussi un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go et côté connectique il y a 3 ports USB 3.2 Gen, un port USB 4.

