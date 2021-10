Le PC Asus Vivobook Pro 14 OLED bénéficie d’une réduction de 170 €

Alors qu’il est normalement à presque 1000 €, le PC Asus Vivobook Pro 14 OLED est actuellement en promo chez Cdiscount. Pendant une période à durée indéterminée, son prix passe à 829,99 € au lieu de 999,99 € soit une économie de 170 €.

Le PC Asus Vivobook Pro 14 OLED est à 829,99 €

Si les nouvelles gammes Vivobook de la marque Asus sont plus onéreuses, il est donc intéressant de bénéficier de cette remise proposée par le site Cdiscount. En effet, grâce à cette offre vous allez pouvoir faire une belle économie de 170 €. Toutefois, le budget reste important et vous avez certainement besoin de connaître les caractéristiques techniques du produit avant de valider votre panier.

Ce modèle propose un design sobre et élégant qui pourra aussi bien correspondre à votre environnement personnel que professionnel. En effet, son format compact de 14 pouces et son poids de 1.4 kg vous permettront de l’emporter facilement avec vous lors de vos divers déplacements. A l’intérieur, le PC est composé d’un processeur Intel-Core i5-11300H quadcore cadencé à 3.1 GHz avec une carte graphique Intel Iris Xe Graphics avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez facilement effectuer toutes vos tâches professionnelles, surfer sur le web mais attention la puissance ne sera pas suffisante pour faire tourner les jeux.

