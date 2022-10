Le PC Chromebook Acer est à moins de 170 €

Si vous êtes à la recherche d’un PC c’est le moment de profiter de ce bon plan. Chez Cdiscount, le PC Chromebook Acer bénéficie d’une belle remise et passe donc de 349 € à 169,99 €. Attention, l’offre sera valable dans la limite des stocks disponibles.

PC Chromebook Acer > 169,99 € chez Cdiscount

Le PC Chromebook Acer est à petit prix chez Cdiscount

Un PC à ce tarif est assurément une très bonne affaire, en effet affiché à presque 350 € le PC Chromebook Acer voit son prix chuter à 169,99 €. Toutefois, avant de vous lancer, vous souhaitez certainement connaître les caractéristiques techniques du produit.

Concernant ce PC, il aborde un design simple, élégant et sobre. Avec sa diagonale de 14 pouces, il est compacte, léger et se glissera partout dans votre sac. A l’intérieur, il est composé d’un processeur MediaTek MT8183 avec 4 Go de RAM, ce qui permettra de faire tourner vos applications habituelles préférées. Ce laptop utilise le système d’exploitation de Google, Chrome OS.

