Le PC Dell XPS 13 est à moins de 1000 €

Ceux qui sont à la recherche d’un nouveau PC avec un budget assez conséquent vont pouvoir se faire plaisir. Chez Amazon, le PC portable Dell XPS 13 bénéficie d’une très belle réduction de 400 € et passe ainsi de 1399 € à 999 €.

Le PC Dell XPS 13 est à 999 € chez Amazon

Le Dell XPS 13 est un très beau modèle qui allie design, performance et autonomie. Maintenant, équipé du processeur 11ème génération d’Intel ce modèle est actuellement à un prix très attractif chez Amazon. En effet, ce n’est pas tous les jours que vous pouvez obtenir une réduction de 400 € sur un PC de cette gamme. Attention, toutefois à ne pas trop tarder pour valider votre panier, car chez Amazon, les prix ont tendance à vite grimper.

Le Dell possède de nombreux atouts qui sauront séduire ceux qui ont le budget. Au premier regard, le PC a un design très attirant avec un look borderless et un écran très fin de 13,3 pouces dans un format 11 pouces. La dalle a une définition Full HD+ de 1920 x 1200 avec un revêtement anti-reflet.

A l’intérieur du PC, on retrouve donc un processeur Intel 11ème génération, si on rentre dans le détail il s’agit d’un Core i7 1165G7 EVO cadencé à 2,8 GHz, une configuration qui va vous apporter la puissance nécessaire pour faire tourner vos applications et vos jeux 3D.

Si vous avez le moindre doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC avant de valider votre commande.