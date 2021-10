Le PC Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 voit son prix chuter de plus de 30 %

Si votre budget n’est pas assez important pour acheter le Dell Inspiron 13 en promo chez Rue du Commerce, peut être que le PC Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 actuellement à 769,99 € au lieu de 1129,99 € vous intéressera. Vous aurez le choix entre Darty et Fnac pour passer votre commande.

Le PC Lenovo IdeaPad 3 est à petit prix chez Darty et Fnac

La gamme IdeaPad de la marque Lenovo est spécialement conçue pour une utilisation polyvalente, et ce grâce à des configurations performantes qui répondent aux besoins des utilisateurs. L’IdeaPad 3 15ALC6 ne déroge pas à la règle grâce à sa fiche technique de qualité.

Le PC possède un écran Full HD de 15,6 pouces et un poids de 1,65 kg et une résolution de 1920 x 1080 pixels. Sa puce AMD Ryzen 7 avec 16 Go de mémoire vive va permettre de booster l’ordinateur et ainsi vous offrir des performances optimales. Polyvalent, vous pourrez aussi travailler, faire vos montages photos ou encore lancer vos jeux, mais attention il risque d’atteindre assez vite ses limites en matière de graphique.

Concernant l’autonomie, vous pourrez compter sur 8 heures d’utilisation en mode classique soit environ une journée de travail. Si avant de valider votre commande, vous voulez découvrir d’autres modèles, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC.