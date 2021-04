Le PC Lenovo IDEAPAD FLEX 5 bénéficie d’une vente flash chez Darty

Le prix PC Lenovo IDEAPAD FLEX 5 est actuellement en baisse puisqu’il bénéficie d’une vente flash de 20 % chez Darty. Pour une durée limitée, son prix passe donc de 899,99 € à 719,99 €.

PC Lenovo IDEAPAD FLEX 5 à 719,99 €

Pour un prix réduit, ce PC va vous offrir des performances globales et des capacités graphiques remarquables tout en boostant votre productivité. Avec son écran tactile 14 pouces Full HD d’une résolution de 1920 x 1080 pixels, vous allez pouvoir profiter de vos contenus dans les meilleures conditions. Autre avantage appréciable, la fonction tactile, qui va vous permettre de naviguer de façon rapide, ludique et intuitive.

Côté composants, ce PC est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage, ce qui vous assurera une utilisation fluide pour tous vos besoins quotidiens. Vous pourrez connecter vos périphériques grâce aux 2 ports USB 3.1 Gen 1 Type-A et au port USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Toutefois, si vous avez des doutes pensez à consulter notre comparatif des meilleurs PC portables, ainsi vous serez certain de faire le bon choix par rapport à vos besoins et à votre budget.

Sachez que la vente flash prendra fin le 25 avril, ensuite le prix du PC portable Lenovo repassera à 899,99 €, donc ne perdez pas de temps si ce produit vous intéresse.