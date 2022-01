Le PC Lenovo IdeaPad Flex 5 chute à moins de 500 €

Si vous recherchez un PC portable, c’est le moment de profiter des soldes. En effet, chez Amazon, le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 est actuellement à 499 € au lieu de 699 € soit une belle économie immédiate de 200 €.

PC Lenovo IdeaPad Flex 5 à prix réduit chez Amazon

Si son tarif est abordable, ses performances sont elles remarquables. En effet, actuellement chez Amazon, vous allez pouvoir profiter d’une très belle remise de 200 €. Attention, pour profiter de cette offre, il ne faudra pas tarder, car les stocks vont certainement très vite partir.

Concernant les caractéristiques techniques du PC, sachez qu’il est composé d’un écran tactile de 14 pouces Full HD avec une résolution de 1920 X 1080 pixels, d’un processeur AMD Ryzen 5 avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Cette configuration vous offrira une utilisation fluide au quotidien. Conçu pour se plier à 360 °, vous pourrez passer de l’ordinateur portable à la tablette en un instant.

Côté connectique, il possède 2 ports USB 3.1 Gen 1 Type A et un port USB 3.2 Gen 1 Type C. Toutefois, si vous avez des doutes dans votre choix, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables, vous trouverez certainement votre bonheur par rapport à votre budget.