Le PC Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH16 est à moins de 700 €

Si le PC ASUS TUF Dash F15 à 1099 € vous intéresse mais que votre budget n’est pas assez important, voici une seconde offre qui va peut-être retenir tout votre attention. En effet, chez Cdiscount, le PC Lenovo Gaming 3 15ACH16 est à 699 € au lieu de 999 €.

Le PC Lenovo Gaming 3 15ACH16 est à 699 €

Avec un prix inférieur à 700 €, ce PC devient tout à fait abordable pour ceux à la recherche d’un nouveau PC polyvalent. Attention, toutefois, sachez que les tarifs sont susceptibles de vite grimper ou les stocks de vite disparaitre. Il est donc conseillé de ne pas attendre trop longtemps si ce produit vous intéresse.

Avant de passer votre commande, voici toutefois plus de détails sur ce produit. Sachez qu’il possède un écran Full HD de 15,6 pouces, un processeur Ryzen 5 5600H ainsi qu’une carte graphique GeForce GTX 1650 avec 8 Go de RAM en DDR4 afin d’obtenir une fluidité correcte. Côté connectique, le PC propose 1 port USB Type-C, 2 ports USB 3.2, 1 port HDMI et 1 port jack 3.5 mm. La connectivité Bluetooth et Wi-Fi 5 est également disponible.

