Le PC Microsoft Laptop 4 bénéficie d’une remise de 40 %

Affiché au prix de départ à 1899,99 €, le PC Microsoft Laptop 4 passe actuellement à 1199,99 € à la Fnac. C’est donc une belle remise de presque 40 % qu’il ne faudra pas rater. Pour en profiter, il ne faudra pas attendre trop longtemps car les stocks vont certainement très vite disparaitre.

PC Microsoft Laptop 4 > 1199,99 € à la Fnac

Le PC Microsoft Laptop 4 est à 1199,99 € à la Fnac

A la Fnac, ce PC Microsoft Laptop 4 bénéficie d’une belle réduction de presque 40 % et passe donc à 1199,99 € au lieu de 1899,99 € soit une très belle économie immédiate de 700 €. Toutefois, avant de valider votre panier, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

Ce Laptop de Microsoft possède un écran de 13,5 pouces avec une définition de 2256 x 1504 pixels et à l’intérieur c’est le processeur i7 11e gen avec 16 Go de RAM qui va faire tourner l’ensemble du PC. Cette configuration vous permettra d’utiliser vos applications préférées et ce sans ramer. La marque affirme une autonomie de 16,5 heures et les gros utilisateurs pourront bénéficier de la charge rapide et récupérer 80 % d’une charge complète en seulement 1 heure.

Si votre budget est limité, tournez-vous vers le PC Microsoft Surface Pro 8 à moins de 1000 € chez Amazon.