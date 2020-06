Le PC portable 2-en-1 Dell Inspiron 13 en promo à 970 €

L’ordinateur portable Dell Inspiron 13 (le modèle 7391) est un ultrabook (qui ne pèse que 1,4 Kg !) particulièrement polyvalent. En effet, son écran tactile peut pivoter sur 360 degrés, transformant ainsi la configuration en tablette, qui peut être facilement utilisée du bout de l’index pour regarder des films ou des photos, ou pour surfer sur le Web.

Un stylet est également fourni pour dessiner ou prendre des notes plus facilement. Un logement permet de ranger ce dernier dans la charnière de l’écran. La dalle LCD IPS a une diagonale de 13,3 pouces et supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

La configuration embarque des composants performants, à l’image de son processeur Intel Core i5 de dixième génération (modèle i5-10210U, de la famille Comet Lake, à quatre coeurs cadencés à 1,6/4,2 GHz). Un SSD de 512 est également présent, ainsi que 8 Go de mémoire vive.

L’équipement comprend aussi un clavier rétro éclairé. Et l’accès aux données de la machine est sécurisé par l’intermédiaire d’un lecteur d’empreintes digitales, directement intégré au bouton de démarrage.

Pour le reste, la connectique comprend un port USB de type C, compatible Thunderbolt 3 et DisplayPort, mais aussi une sortie vidéo HDMI 2.0 et un port USB 3.1 de type A. Une webcam 720p et un lecteur de cartes mémoire microSD complètent le tout

