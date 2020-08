Le PC portable Asus A15 TUF566IU-BQ198T à 1100 € (Ryzen 7, GTX 1660 Ti)

Cette vente flash de Darty propose l’ordinateur portable Asus TUF566IU-BQ1998T avec une réduction de 30%. Cela fait passer son prix de 1599,99 € à seulement 1109,99 €. Ce n’est pas cher compte tenu des composants performants embarqués, comme le processeur AMD Ryzen 7 à 8 coeurs et 16 Go de mémoire.

Les ordinateurs portables de la gamme Asus TUF s’adressent aux joueurs qui ne désirent pas vider leur compte en banque. Le modèle A15 TUF566IU-BQ198T embarque un équipement particulièrement performant.

A commencer par son processeur AMD Ryzen 7 de dernière génération (Renoir). En effet, il s’agit du modèle 4800H, qui intègre 8 coeurs cadencés à 2,9/4,2 GHz ! Ce dernier est accompagné de pas moins de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go, qui garantit une réactivité optimale en toute circonstance. Il est possible d’ajouter un second SSD.

Les jeux s’affichent sur l’écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces et qui fonctionne avec une fréquence de rafraichissement de 60 Hz. La puce graphique Nvidia GeForce GTX 1660Ti permet de faire fonctionner quasiment tous les jeux dans les meilleures conditions (60 images par seconde en mode graphique Ultra). Elle permet même de jouer sur un écran externe QHD (2560 x 1440 pixels) avec la même fluidité.

Le reste de l’équipement comprend un clavier rétro éclairé, une Webcam HD, un connecteur Gigabit Ethernet, une sortie vidéo HDMI 2.0 et quatre ports USB (dont un de type C).

