Le PC portable Asus Vivobook Pro 15 OLED avec puce AMD Ryzen 5 5600H passe de 972 € à 699 €

Avec son écran OLED et sa puce AMD à six cœurs, ce PC portable Asus offre un équipement complet et performant. Pour 699 €, ‘est une affaire !

Pour ces deux jours de promotion chez Amazon pour les Prime Day, ce PC portable Asus Vivobook Pro 15 est affiché à un prix très intéressant compte tenu de la qualité des composants qu’il embarque.

La configuration comporte tout ce qu’il faut pour offrir d’excellentes performances dans le cadre d’une utilisation personnelle ou professionnelle, du moment qu’on n’envisage pas de jouer. En effet, si son processeur AMD Ryzen 5 de cinquième génération (l’avant dernière) est doté de six cœurs physiques (soit deux de plus que son équivalent de l’année dernière chez Intel, le Core i5-11300H), la puce graphique qu’il intègre (un Radeon RX Vega 8) n’offre pas des performances 3D suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions avec la plupart des jeux. Le processeur est assisté par 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go. Ainsi armée, la configuration offre une excellente réactivité, même lorsqu’on doit jongler entre plusieurs applications.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED S3500QA-L1190W > 699 € chez Amazon

Autre point fort de cette configuration : son écran. Ce dernier, au format 15,6 pouces, exploite la technologie OLED, ce qui est le gage de couleurs éclatantes et d’un taux de contraste extrêmement élevé, puisque le noir affiché s’avère beaucoup plus profond que celui délivré par les dalles LCD. La qualité d’affichage est donc optimale. D’autant plus que la luminosité maximale annoncée par Asus s’élève à 400 nits.

L’Asus Vivobook Pro 15 dispose d’un clavier rétro éclairé, équipé d’un véritable pavé numérique, et complété par un pavé tactile de grande taille. De plus, la connectique du PC portable s’avère complète, avec quatre ports USB, dont un de type C, une prise casque/micro, une sortie vidéo HDMI et un lecteur de cartes mémoire microSD.

Le reste de l’équipement est constitué d’une Webcam 720p, d’un lecteur d’empreintes digitales, d’une assez grosse batterie (63 Wh), de haut-parleurs signés Harman Kardon et des technologies Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.0.

