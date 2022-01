Le PC portable gamer ACER 15,6 pouces est désormais moins cher

Grâce à une belle promotion proposée chez Cdiscount, le PC portable ACER AN515-55-55Z5 est à un prix plus abordable. Affiché habituellement à presque 1000 €, il passe actuellement à 799 €.

Le PC portable ACER 15,6 pouces est à prix réduit chez Cdiscount

Si ce laptop n’est pas le plus performant de sa catégorie, il propose tout de même une configuration intéressante pour un tarif qui reste abordable surtout en ce moment avec cette belle offre. Pour 799 €, vous y trouverez à l’intérieur une carte graphique Nvidia GeForce RTX3050, un processeur Intel Core i5 10300H cadencé à 2,5 GHz avec 8 Go de RAM. Si les jeux les plus gourmands risquent de ne pas passer en haute qualité graphique, vous pourrez y jouer dans des conditions correctes.

Concernant son écran, il possède une dalle de 15,6 pouces avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz. Concernant la connectique, il a un port HDMI, 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, une prise Ethernet et un port jack 3.5 mm.

