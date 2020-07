Le PC portable gamer Asus TUF 505DT-AL076T en promo pour les soldes à 800 €

Pour les soldes, la Fnac baisse de 20 % le prix de l’ordinateur portable Asus TUF 505DT-AL076T, ce qui l’amène à seulement 799,99 € (au lieu de 999,99 € en temps normal). Ce n’est pas cher pour une configuration gamer, équipée d’une puce graphique GeForce GTX 1650, d’un processeur AMD Ryzen 5 et d’un écran 15,6 pouces à 120 Hz.

Cet Asus TUF appartient à une gamme d’ordinateurs portables dédiés aux joueurs qui ne veulent pas vider complètement leur compte en banque pour assouvir leur passion. Celle-ci regroupe donc des machines relativement abordables, équipées de composants d’entrée ou de milieu de gamme, et néanmoins suffisants pour faire fonctionner de nombreux jeux dans de bonnes conditions.

En l’occurrence, le processeur AMD Ryzen 5 3550H et la puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 forment un couple efficace avec de très nombreux jeux. Ils sont complétés par 8 Go de mémoire.

Toutefois, avec certains jeux très récents, particulièrement sophistiqués et complexes, il sera parfois nécessaires de ne pas utiliser les réglages graphiques les plus poussés, afin de garantir des animations fluides (avec au minimum 30 images par seconde !).

Au contraire, avec d’autres jeux de type FPS ou MOBA, comme Fortnite, Call of Duty, Overwatch, DOTA 2 ou encore par exemple Counter Strike, il est possible d’atteindre un très grand nombre d’images par seconde (compris entre 60 et 120). Pour ceux-ci, l’écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces de cet Asus TUF, pouvant fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz, est un réel avantage.

D’autre part, sur l’Asus TUF 505DT-AL076T, le stockage des fichiers et des applications est confié à un SSD de bonne capacité (512 Go), qui permet d’obtenir une excellente réactivité en toutes situations.

Autre bon point, la configuration embarque un clavier rétro éclairé, afin de pouvoir jouer le soir sans avoir à allumer les lumières dans la pièce.

Enfin, outre une Webcam 720p, le PC portable est équipé de trois ports USB A (dont deux USB 3.0), d’une sortie vidéo HDMI et d’un lecteur de cartes mémoire SD.

