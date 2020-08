Le PC portable gamer Dell G3 15 3500 (RTX 2070 et écran 144 Hz) à seulement 1500 €

Le Dell G3 15-3500 est un ordinateur portable séduisant qui intègre, en plus, des composants très performants, tout du moins dans la configuration qui est proposée en promotion par la Fnac.

Elle dispose en effet de tout l’équipement nécessaire pour jouer dans d’excellentes conditions. Ainsi, la puce graphique est parfaitement adaptée aux possibilités de l’écran. Ce dernier, au format 15,6 pouces, supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec une fréquence de rafraichissement maximale de 144 Hz, afin de bénéficier d’animations bien plus fluides qu’en 60 Hz.

Et pour être sur d’atteindre ce nombre d’images par seconde, la configuration embarque également la puce graphique Nvidia GeForce RTX 2070 (en version Max-Q). Celle-ci permet de faire fonctionner la plupart des jeux avec le plus haut niveau graphique.

Le reste de l’équipement n’est pas en reste puisque le processeur Intel Core i7-10750H (6 cœurs cadencés à 2,6/5,0 GHz) est complété par 16 Go de mémoire ! Un SSD de 512 Go se charge de stocker les applications et d’offrir une excellente réactivité.

Enfin, outre son clavier rétro éclairé, la configuration est équipée d’un lecteur de cartes mémoire SD et de sorties vidéo HDMI 2.0 et mini DisplayPort et de quatre ports USB (dont un de type C compatible Thunderbolt 3 et DisplayPort). Le tout dans un châssis qui ne pèse que 2,3 kg.

