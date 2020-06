Le PC portable gamer HP Omen 15 (RTX 2070, 144 Hz) à seulement 1620 €

Le PC portable HP Omen 15 offre aux joueurs un équipement très performant, avec un processeur Intel Core i7 de dixième génération (6 cœurs) et une puce graphique Nvidia GeForce RTX 2070. Pour encore plus de quatre jour, il est disponible à la Fnac avec une belle réduction de 30%, qui fait passer son prix de 2299,99 € à seulement 1619,99 €.

L’ordinateur portable HP Omen 15 (le modèle 15-ek0015nf) proposé par la Fnac dispose d’un équipement complet et très performant. Son écran de 15,6 pouces, doté d’une dalle LCD IPS mate, a l’avantage de supporter une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), avec une fréquence de rafraichissement maximale de 144 Hz. Cela permet d’obtenir des animations beaucoup plus fluides qu’en 60 Hz.

Mais pour cela, il faut une puce graphique qui puisse calculer jusqu’à 144 images par seconde dans les jeux. Et, en l’occurrence, c’est le cas de la GeForce RTX 2070. Cette dernière est de type Max-Q, ce qui permet d’obtenir un bon compromis entre les performances d’un côté et la consommation électrique et la montée en température de l’autre.

Les autres composants sont d’excellente facture, à l’image du processeur Intel Core i7-10750H, qui intègre 6 coeurs cadencés à 2,6/5,0 GHz. Ce dernier est complété par 16 Go de mémoire DDR4-2933 et un SSD de 512 Go, qui assure une grande réactivité des applications et du système d’exploitation.

Le reste de l’équipement est composé d’un clavier rétro éclairé RGB (par zones), une Webcam HD et un lecteur de cartes mémoire SD. Pour le son, les haut-parleurs sont signés Bang & Olufsen.

Enfin, outre le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6 (ax), le HP Omen 15 dispose d’une connectique complète : connecteur Gigabit Ethernet, deux sorties vidéo (HDMI 2.0 et mini DisplayPort) et quatre ports USB (trois USB A 3.1 et un de type C compatible Thunderbolt). La configuration pèse 2,36 Kg.

Cet article vous est proposé par la Fnac.