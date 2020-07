Le PC portable gamer Lenovo Legion 5 (Ryzen 5 4600H, 120 Hz, GTX 1650) en promo à 800 €

Le Legion 5 fait partie de la gamme 2020 de PC portables dédiés aux gamers de Lenovo. Il dispose donc de composants récents, et particulièrement performants compte tenu de son prix relativement bas.

Ainsi, la configuration intègre le processeur Ryzen 5 4600H, qui exploite l’architecture Renoir d’AMD. Il s’agit d’un modèle doté de six coeurs physiques (12 threads), cadencés à 3.0/4.0 GHz et qui délivre un très haut niveau de performance, souvent supérieur (selon les benchs) aux Intel Core i5 et Core i7.

Et pour jouer dans les meilleures conditions possible, le Legion 5 embarque un écran 15,6 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels), doté d’une dalle LCD capable de supporter une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. On peut donc bénéficier d’animations très fluides dans certains jeux. D’autant que la puce graphique Nvidia GeForce GTX 1650 est en mesure de générer plus entre 60 et 120 images par seconde avec des jeux de type FPS comme Fortnite, PUBG ou Call of Duty ou par exemple (parfois en baissant légèrement le niveau de détail graphique).

Un SSD de 512 Go assure la réactivité de Windows 10 et des applications. L’ensemble est complété par 8 Go de mémoire DDR4. Pour jouer dans la pénombre, le clavier est doté d’un système de rétro éclairage blanc.

Le Legion 5 embarque une connectique complète, avec pas moins de 5 ports USB 3.1 (4 de type A et un de type C), un connecteur Ethernet, une sortie vidéo HDMI et une prise casque/micro. Tous ces connecteurs sont placés à l’arrière de la machine, à l’exception de deux ports USB A, placés sur les côtés.

Pour les transferts de données sans fil, le Legion 5 est compatible avec la dernière norme Wi-Fi en date (Wi-Fi 6, aussi connu sous l’appellatioon Wi-Fi ax), ainsi que le Bluetooth 5.0. Enfin, signalons que la Webcam 720p placée en haut de l’écran est équipée d’un obturateur manuel, qui rend impossible son utilisation à votre insu.

