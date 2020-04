Le PC portable HP 15s-fq1007nf (15,6 pouces Full HD, Core i7) à 700 €

L’ordinateur portable HP 15s-fq1007nf est doté d’un équipement complet et performant, qui permet d’utiliser dans d’excellentes conditions les applications bureautiques et multimédia. Grâce à un processeur Intel Core i7-1065G7 (4 coeurs cadencés à 1,3/3,9 GHz) et à 8 Go de mémoire (DDR4 à 2 666 MHz), il est possible de regarder des vidéos en ligne sur Netflix ou Youtube, de consulter le Web et de poster des photos sur les réseaux sociaux sans le moindre ralentissement.

D’autre part, grâce au SSD de 512 Go (PCIe NVMe), Windows 10 démarre très rapidement et les applications s’ouvrent elle aussi quasi instantanément. Et si la capacité de ce dernier s’avère insuffisante après quelques mois d’utilisation, il est possible d’étendre la capacité de stockage en utilisant des cartes mémoire SD.

L’écran LCD de 15,6 pouces supporte une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels). Seule la puce graphique Intel Iris Plus n’est pas suffisamment performante pour faire fonctionner des jeux complexes dans ce mode. Enfin, en plus de Webcam HD, le PC portable intègre trois ports USB 3.1, dont un de type C, ainsi qu’une sortie vidéo HDMI.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

Cet article est une publication sponsorisée par Fnac.