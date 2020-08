Le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 en promotion à 680 €

Cette vente flash de la Fnac propose l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad Flex 5 avec une réduction de 23 % par rapport à son prix habituel de 879,99 €. La facture n’est donc au final que de 679,99 €. Ce n’est pas cher pour une configuration équipée d’un écran tactile pivotant sur 360 degrés et d’un processeur AMD performant, à six coeurs.

L’IdeaPad Flex 5 de Lenovo fait partie de la famille des ultraportables, puisque son poids n’est que de 1,5 Kg, malgré la présence d’un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces de diagonale. Celui-ci offre donc un meilleur confort visuel que les machines dotées d’un écran de 13,3 pouces.

L’écran a également l’avantage d’être tactile, ce qui simplifie certaines opérations, et de pouvoir pivoter sur 360 degrés, transformant ainsi la configuration en un grosse tablette. Dès lors, l’ordinateur portable peut être utilisé dans différentes positions, dont certaines particulièrement pratiques pour regarder des films sur Netflix ou des vidéos sur Youtube.

Ce Flex 5 proposé par Darty offre de bonnes performances, puisqu’il intègre une puce AMD récente, Ryzen 5 4500U de la génération Renoir. Cette dernière est dotée de six coeurs fonctionnant à 2,3/4,0 GHz. Elle est complétée par 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

Le reste de l’équipement est de qualité : Webcam 720p, lecteur d’empreintes digitales, lecteur de carte mémoire microSD et clavier rétro éclairé sont au programme ! La connectique de l’IdeaPad Flex 5 est composée de trois ports USB (dont un de type C) et d’une sortie vidéo HMDI.

