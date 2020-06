Le PC portable Lenovo Legion 5 (120 Hz, Ryzen 7 4800H, GeForce GTX 1650) à 880 €

Cet ordinateur portable de la gamme Legion de Lenovo dispose d’un équipement performants, qui permet de jouer dans de bonnes conditions à la plupart des jeux actuels. Tout d’abord, son processeur AMD Ryzen 7 4800H est un modèle récent. Il intègre pas moins de huit coeurs, cadencés à 2,9/4,2 GHz, et s’avère performant aussi bien pour jouer que pour des applications, graphiques ou vidéo par exemple, nécessitant de grandes capacités de calcul.

Le PC portable intègre également 8 Go de mémoire, ainsi qu’un SSD de 512 Go, qui procure une bonne réactivité. Le tout est complété par un circuit graphique Nvidia GeForce GTX 1650 (avec 4 Go de mémoire). Ce dernier permet d’obtenir un nombre d’images par seconde compris entre 30 et 60 avec les derniers jeux, dans leur mode graphique le plus sophistiqué. En baissant quelque peu les réglages graphiques, les animations peuvent être plus fluides, avec un nombre d’images par seconde plus élevé.

Et pour bénéficier d’un affichage plus fluide, l’écran du Lenovo Legion 5 peut fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz. Ce dernier exploite une dalle LCD mate, de type IPS, qui supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

Le reste de l’équipement de ce Lenovo Legion comprend un clavier rétro éclairé (par zones) et les technologies Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.0 pour les communications sans fil. La connectique, quant à elle, est composée de 4 ports USB 3.1 de type A, un connecteur Gigabit Ethernet, un port USB C et une sortie vidéo HDMI 2.0.

