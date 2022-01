Le PC portable Lenovo Legion 5 15,6 pouces est à un prix incroyable

Chez Cdiscount, le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H de 15,6 pouces va particulièrement retenir l’attention des gamers. En effet, avec ses hautes performances vous n’aurez plus d’excuses pour vaincre vos adversaires. Chez Cdiscount, sachez que le produit est actuellement à 1049,99 €.

PC Lenovo Legion 5 est à un prix exceptionnel

Les gamers qui recherchent des performances les plus élevées vont certainement s’arrêter sur ce PC portable. En effet, avec un équipement comme le sien, vous serez prêt à lancer vos sessions de jeu et à tenir tête à vos ennemis. Avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin de connaître plus de détails sur ce produit en question.

Sachez que le PC est équipé d’un écran IPS de 15,6 pouces à rétroéclairage par LED avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, une fréquence de 165 Hz et une luminosité de 300 cd/m2. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 /AMD Radeon Graphics. Il est doté d’une mémoire vive de 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go en SSD. Côté batterie, il peut assurer jusqu’à 7 heures de fonctionnement.

Toutefois, si ce modèle est trop onéreux pour vous, le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 est à moins de 500 €.