Le PC portable Microsoft Surface Laptop Go 2 passe à moins de 600 €

A la Fnac, le PC portable Microsoft Surface Laptop Go 2 bénéficie d’une très belle promotion de 22 % et voit donc son prix passer de 769,99 € à 599,99 €. Une belle offre à ne pas rater avant le début des Black Friday.

A moins de 600 € au lieu de 770 €, ce PC de la gamme Surface de Microsoft propose de belles caractéristiques premium. Ainsi, les personnes à la recherche d’un PC performant et efficace pour la bureautique devraient considérer sérieusement cette offre proposée par Fnac. Pour être certain de faire le bon choix, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce produit.

Avec son format compact et léger, ce PC s’adresse avant tout aux budgets limités qui ont besoin d’un support pour effectuer essentiellement des tâches liées à la bureautique. Il propose tout de même des performances intéressantes grâce au processeur Intel Core i5 de 11ème génération avec ses 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go via SSD. Cette configuration vous permettra d’utiliser correctement les fonctionnalités du PC en ayant une fluidité correcte. L’autonomie est également un atout non négligeable puisqu’il est capable de tenir jusqu’à 10 heures d’utilisation, une durée suffisante pour tenir votre journée au bureau.

