Le PC portable MSI GP76 Leopard avec -150€ de réduction pour les French Days

Ce sont les French Days en ce moment. Pendant encore quelques jours, vous pouvez trouver de nombreux produits à prix cassé chez de nombreuses enseignes. On trouve notamment plusieurs ordinateurs portables MSI à prix mini. Parmi toutes les offres, on a par exemple trouvé le MSI GP76 Leopard avec une réduction de -150€.

Vous pouvez ainsi vous le procurer chez Rue du Commerce pour seulement 1899,99€ au lieu de 2049,99€.

Le PC MSI GP76 Leopard : un PC conçu pour les performances

Haut de gamme, Le GP76 Leopard est équipé du processeur Intel Core i7 de 11ème génération, ainsi que d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Grâce à cette technologie de pointe, l’ordinateur portable propose des performances améliorées de 40% et d’une puissance augmentée. Ses 8 cœurs processeurs peuvent supporter une fréquence Turbo sur 2 cœurs allant jusqu’à 4,6 GHz.

Que vous soyez designers, gamers ou simplement curieux, le GP76 Leopard est ainsi fait pour vous et pourra supporter toutes vos activités sans faiblir. Le PC peut en effet prendre en charge toutes les tâches et effectuer des calculs techniques, des designs complexes, ou encore de l’ingénierie computationnelle.

Côté design, il propose là aussi des prestations audacieuses. Il est équipé d’un châssis métallique et offre donc une conception robuste et résistante. Avec le GP76 Leopard, vous profitez de composants de grande qualité et d’un mécanisme ingénieux. Il est, en effet, possible d’ouvrir son capot avec une seule main sans endommager l’ordinateur.

Vous aimez le gaming ? Le PC MSI GP76 Leopard propose des modes “Discrete Graphics” et “MS Hybrid Graphics” (Nvidia Optimus). Vous pouvez ainsi alterner entre la carte graphique et la puce graphique du processeur pour bénéficier de performances gaming au top. Vous en voulez encore plus ? Vous pouvez améliorer la puissance graphique encore un peu plus grâce à la fonction d’overclocking pour régler la fréquence du GPU et de la mémoire.

Il propose également un rétroéclairage LED RGB au touche par touche de clavier. Vous pouvez donc personnaliser ce dernier en fonction de vos envies et de vos besoins et paramétrer votre clavier en temps réel. Petit plus : il peut même s’illuminer au rythme de vos chansons.

On félicite également son système de refroidissement révolutionnaire : le Cooler Boost 5. Grâce à cette solution, le CPU et le GPU bénéficient chacun d’un système de refroidissement dédié. Pour ce faire, le PC est ainsi doté de 2 ventilateurs et 6 caloducs pour une circulation efficace de la chaleur et des sessions de jeu efficaces.

Pour en savoir plus sur cet ordinateur d’exception, rendez-vous dès maintenant sur le site de MSI. Vous pouvez y découvrir de nombreuses autres offres.

