Le Pixel 7 ressemblerait beaucoup au Pixel 6 selon une fuite

Le Pixel 6, que nous avons testé ici, est un smartphone qui gagne à être connu. Nous avons notamment apprécié les performances offertes par son processeur Tensor, ses facultés photographiques, son affichage fluide mais aussi son design pour le moins insolite. Affublé d’un dos en verre, celui-ci arbore notamment une bande noire intégrant les deux capteurs photo arrières.

Google compte visiblement reconduire ce design pour son Pixel 7. D’après des rendus divulgués par ChooseBestTech et @xleaks, le module rectangulaire protubérant sera à nouveau de la partie. Précisons toutefois que ces visuels ne sont pas officiels et qu’il faut donc les considérer avec les pincettes d’usage. Sur le rendu (voir ci-dessus), deux capteurs et un flash sont intégrés dans le module dorsal. Si bien qu’il ne peut s’agir que du Pixel 7 : la version pro sera vraisemblablement dotée en plus d’un téléobjectif (à l’instar du Pixel 6 Pro). A priori, le module du Pixel 7 sera coloré comme le châssis.

Pixel 7 : on prend le Pixel 6 et on recommence

Toujours selon cette source, le Pixel 7 serait un tantinet plus compact, mesurant 155,6 x 73,1 x 8,7 mm. À titre de comparaison, le Pixel 6 s’étalait sur 158,6 x 74,8 x 8,9 mm. Le Pixel 7 pourrait ainsi peser moins lourd sur la balance. De son côté, OnLeaks anticipe un écran dont la taille serait comprise entre 6,2 et 6,4 pouces. Soit légèrement moins que les 6,6 pouces du Pixel actuel. Autre nouveauté, le Pixel 7 pourrait être doté d’une antenne 5G mmWave localisée au sommet, synonyme de débits plus rapides, selon les fichiers de conception évoqués par Xleaks7.

Du reste, un capteur d’empreintes digitales se nicherait sous la dalle. À en croire les visuels, le Pixel 7 ne sera finalement pas le premier smartphone de Google à bénéficier d’une caméra à selfie sous l’écran. Les prochaines fuites permettront d’affiner le portrait-robot du futur flagship qui devrait être dévoilé en octobre prochain.

