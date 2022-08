Le plus gros logiciel de Microsoft, le son d’un trou noir, The Boys lance la saison 4, c’est le récap

Microsoft dévoile son logiciel le plus lourd, le son d’un trou noir affole les internautes, le tournage de la saison 4 de The Boys est lancé, voici le récap’ !

Les logiciels Microsoft étaient très lourds avant l’ère de la dématérialisation. Avez-vous déjà entendu le son d’un trou noir ? Les festivités ont démarré pour la saison 4 de The Boys.

Microsoft C/C++ pesait… 18 kg

Avant d’être téléchargeables, les logiciels étaient vendus en format physique. Et certains affichaient un sacré poids sur la balance. Comme du côté de Microsoft où le compilateur Microsoft C/C++ pesait tout de même 18 kg. Outre les disquettes, c’est surtout la documentation fleuve qui rendait la boîte aussi lourde.

À lire > Le poids du plus gros logiciel de Microsoft va vous surprendre

Un logiciel sacrément encombrant – Crédit : Twitter @WindowsDocs



Quand un trou noir terrifie la Toile

La NASA avait capturé le son du trou noir de Persée il y a quelques mois. Et l’agence spatiale n’a pas hésité à le repartager sur Twitter, suscitant l’effroi des internautes. À noter que la NASA a amplifié le son du trou noir et l’a mélangé avec d’autres sonorités. Sans ces manipulations nécessaires, nous n’aurions rien pu entendre.

À lire > La Nasa diffuse le son terrifiant d’un trou noir, les internautes horrifiés

L’Amas de Persée © NASA, CXC, SAO, E.Bulbul

The Boys 4 : coup d’envoi du tournage !

Après une saison 3 passionnante, The Boys continuera de faire sa loi sur Amazon Prime Video pour notre plus grand plaisir. Bonne nouvelle, le tournage de la saison 4 a démarré au Canada. L’occasion de découvrir le titre du script du premier épisode – « Département des tours obscènes » – écrit par David Reed et réalisé par Phil Sgriccia.

À lire > The Boys : début du tournage et première image pour la saison 4