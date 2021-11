Le POCO F3 128 Go est en promo pour le Black Friday

En promo il y a quelques mois, le smartphone était encore à plus de 300 €. Aujourd’hui le prix est très attractif puisque le POCO F3 passe à seulement 279,90 € au lieu de 369 € soit une remise très intéressante de presque 90 €. Pour en profiter, il faudra faire vite car à ce tarif, les stocks vont vite partir.

Le POCO F3 128 Go est à 279,90 €

Si votre budget pour l’achat d’un smartphone ne dépasse pas les 300 €, voici un bon plan fait pour vous. En effet, grâce à une belle remise de 25 %, le smartphone voit son prix chuter à 279,90 €. Si la promo se termine dans une semaine, les stocks vont certainement vite partir.

Toutefois, avant de valider votre panier, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit. Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED Full HD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz qui est en plus HDR10+. Il possède un processeur Snapdragon 865 avec stockage et RAM de 6 + 128 Go, compatible 5G et wifi 6.

Avec sa batterie de 4520 mAh, vous tiendrez facilement votre journée complète si vous avez une utilisation raisonnable de votre smartphone. Cependant, si vous avez un doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, cela vous permettra de faire votre choix sans vous tromper.