Le Poco X4 Pro 5G voit son prix chuter de 10 %

Si le Realme GT Master Edition à 198 € ne semble pas correspondre à vos attentes, sachez que le Poco X4 Pro 5G est actuellement à 269,90 € au lieu de 299,99 €. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une réduction non négligeable de 10 %.

Le smartphone Poco X4 Pro 5G est à 269,90 €

La réduction n’est certes pas extraordinaire mais en cette période difficile c’est toujours un point positif sur l’achat d’un produit tel qu’un smartphone. Attention, pour en profiter, il ne faudra pas attendre trop longtemps car les stocks risquent de vite partir ou l’offre de changer.

Concernant les caractéristiques techniques, sachez que le smartphone possède un écran AMOLED FHD avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est un processeur Snapdragon 695 avec 8 Go de mémoire vive qui feront tourner le smartphone, soit une configuration satisfaisante qui vous permettra d’utiliser vos applications préférées. L’autonomie est correcte grâce à sa batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir plus que votre journée, les plus gourmands pourront bénéficier de la charge rapide de 67 W.

