Le Porsche Macan électrique de 2022 pourrait ressembler à ça

Un rendu de motor1 dévoile ce à quoi pourrait ressembler la prochaine voiture électrique de Porsche, qui s’inscrit dans la nouvelle famille zéro émission.

Crédit : Porsche Macan 2022 – motor1.com

Porsche avait révélé sa Porsche Taycan en 2018. Depuis, à cause de la forte demande et de la crise sanitaire, Porsche ne pourra pas livrer tout le monde. Pour mieux comprendre comment celle-ci était conçue, une vidéo du centre de fabrication de la Taycan à Zuffenhausen avait été mise en ligne par WELT Documentary.

C’est également dans cette usine que devrait être produite la future Macan 2022. Concernant son design, l’avant pourrait intégrer les nouveaux phares « ovales » de la Taycan et les fentes verticales caractéristiques sur les côtés.

La voiture ne devrait pas être fondamentalement différente de l’actuelle Macan en termes de proportions et de dimensions. Le message que Porsche veut faire passer avec la voiture sera très clair à cet égard : « C’est le Macan que vous connaissez déjà, mais il a une source de puissance différente. ». Celui-ci devrait s’appuyer sur la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric), développée en collaboration avec Audi.

Qui sont les concurrents de la Porsche Macan 2022 ?

Parmi ses concurrents, nous pourrions retrouver la Tesla Model Y, bien sûr, la Ford Mustang Mach-E ou la Jaguar I-Pace, mais aussi, au sein du groupe, la version la plus puissante de la VW ID.4.

Sa batterie pourrait être plus grande que celles des Taycan actuelles. Pour rappel, la Taycan Performance possède une batterie de 72,9 kWh et les Taycan Turbo, Turbo S et Performance Plus une batterie de 93,4 kWh.

Comme pour la Taycan, le Macan électrique pourrait porter les mêmes noms que les versions actuelles : Macan, Macan S, Macan Turbo et Macan Turbo S.

Source : motor1