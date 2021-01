Le premier smartphone avec un capteur 200 MP pourrait être le ZTE Axon 30 Pro 5G

Jusqu’à présent, les smartphones haut de gamme se limitaient aux capteurs 108 MP de Samsung, qui sont inclus sur les récents Galaxy S21 Ultra, ou sur le Mi 11, attendu pour le 8 février prochain.

ZTE Axon 30 Pro 5G – Crédit : ZTE / Weibo

Il n’est pas étonnant que ZTE veuille équiper son futur flagship avec une technologie de pointe. En effet, le fabricant chinois est une entreprise qui adore innover. Nous avions déjà vu voir ZTE commercialiser le premier smartphone du marché avec une caméra sous l’écran, le Axon 20 5G. Cette technologie devrait être améliorée sur cette nouvelle itération, et on espère un meilleur rendu des selfies.

Un capteur 200 mégapixels pour le ZTE Axon 30 Pro 5G

Depuis quelque temps maintenant, nous savons que Samsung préparerait un capteur de 200 MP pour les smartphones de 2021. Il semblerait qu’il s’agisse du S5KGND, dont nous connaissons à présent les caractéristiques techniques grâce à WHYLAB. Ce dernier affirme qu’il s’agirait d’un large capteur 1/1.37″, mais que ses pixels individuels ne mesureront que 0,64 µm, contre 0,8 micron dans l’appareil photo principal de 108MP du Galaxy S21 Ultra.

Tout comme les capteurs 108 MP actuels, le nouveau capteur 200 MP sera capable de regrouper des pixels grâce à la technologie « pixel-binning ». En outre, deux modes seraient proposés, le 4-en-1 ou le 16-en-un. Cela a pour but d’augmenter la taille des pixels, et ainsi capter plus de lumière pour les photos en basse luminosité. Lorsque ces modes seront activés, les images seraient alors en 12.5 MP. Malgré le pixel-binning, on imagine que les photos et vidéos en basse luminosité ne seront pas aussi lumineuses qu’elles peuvent l’être sur des smartphones concurrents. Enfin, le capteur permettrait d’enregistrer des vidéos en 16K.

Comme le Snapdragon 888, le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, est capable de gérer des capteurs jusqu’à 200 MP, il est normal de voir des fabricants tenter l’expérience. Le ZTE Axon 30 Pro 5G ne devrait malheureusement pas être disponible en France. On sait que Samsung travaille également sur un capteur de 600 MP, mais celui-ci serait encore beaucoup trop gros pour être intégré à un petit smartphone.

