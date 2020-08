Le premier smartphone avec une caméra sous l’écran sera lancé en septembre

L’Axon 20 5G devrait avoir un écran OLED de 6,92 pouces, mais il n’y aura pas d’encoche, de perforation ou de caméra pop-up. On aura bien droit à la première caméra sous l’écran.

Crédit : ZTE

Les caméras à sous-écran ne sont pas complètement nouvelles. En effet, OPPO a présenté sa version de cette technologie en juin 2019. Il s’agissait en fait d’une combinaison de plusieurs technologies, notamment l’utilisation d’un matériau hautement transparent pour l’écran du téléphone, et d’un système qui consistait à contrôler les pixels situés au-dessus de la caméra pour permettre à la lumière de passer à travers l’écran lorsque c’est nécessaire. En plus d’OPPO, Xiaomi avait également dévoilé sa propre version.

Nous savions qu’un smartphone avec une caméra sous l’écran allait être commercialisé, mais ne nous savions pas lequel. Visionox avait annoncé récemment être capable de produire ce type d’écran en masse. La semaine dernière, ZTE déclarait qu’il allait être le premier fabricant à commercialiser cette technologie. Néanmoins, nous ne savions pas quand le téléphone allait sortir.

Une présentation prévue le 1er septembre

Selon les informations repérées par gsmarena chez l’agence de certification chinoise TENAA, le ZTE Axon 20 5G sera équipé d’un écran OLED de 6,92 pouces avec une définition 1080 x 2460 pixels, d’un chipset Snapdragon 765G et d’un appareil photo à quatre objectifs, dont un principal de 64 MP et un ultra-grand angle de 8 MP, ainsi que d’une paire de capteurs de 2 MP, probablement macro et de profondeur. Sur le devant, on trouve également un appareil photo selfie de 32 mégapixels, logé sous l’écran.

Source : gsmarena