Le premier smartphone pliable d’OPPO (Find N) devrait être lancé le 14 décembre lors de l’OPPO INNO DAY 2021

Le slogan de l’événement Inno Day 2021 est « Reimagining the Future ». Mais quand on fouine le cache de l’annonce sur Google on peut voir que le slogan initial disait : « Dépliez le futur ». L’indice est de taille. Il ne fait presque aucun doute qu’OPPO est prêt à nous présenter son smartphone pliable.

Affiche de l’évènement OPPO INNO DAY 2021 – Crédits : OPPO

La conférence de presse Inno Day 2021 aura lieu la semaine prochaine. Mardi, OPPO organisera un « événement de lancement de produit innovant ». Puis, mercredi, OPPO présentera un « événement de lancement de nouveau produit phare ». L’un comme l’autre sont des événements parfaits pour nous dévoiler le nouveau bébé.

Les informations divulguées par les précédentes fuites

Le smartphone devrait présenter un design pliable vers l’intérieur comme on le voit sur le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Huawei Mate X2. Un rapport interne fuité révèle en outre que l’écran de couverture est légèrement incurvé sur les bords et qu’il est doté d’une caméra perforée centrée avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La toile pliante intérieure aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un trou de perforation dans le coin supérieur gauche.

La rumeur dit que l’OPPO Find N embarquera le dernier SoC Snapdragon 8 Gen 1, bien que des fuites plus récentes évoquent la puce Snapdragon 888+, qui reste extrêmement puissante .

Selon d’autres sources, l’appareil serait également équipé d’une batterie de 4 500 mAh, qui prendra en charge une charge rapide de 65 W. Il serait prévu que l’appareil fonctionne sur ColorOS 12, basé sur Android 12, prêt à l’emploi.

Nom officiel : OPPO Find N ?

Dans la certification MIIT, le téléphone est nommé « OPPO Find N », ce qui sera probablement son nom officiel une fois lancé. Attendons patiemment cette petite semaine pour savoir si OPPO est prêt à mettre la pression à Samsung. Ce dernier monopolise l’essentiel de ce nouveau marché, et ses prix méritent d’être tirés vers le bas malgré la multitude de cadeaux offerts à l’achat.

Source : bgr