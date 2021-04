Le préquel de Games of Thrones, House of the Dragon, officiellement lancé

House of the Dragon, la nouvelle série dérivée de la saga Game Of Thrones est enfin sur les rails. HBO a annoncé le début de la production sur le compte Twitter du show.

Annoncé il y a plus d’un an maintenant, le spin-off House of the Dragon est enfin entré en production. Les acteurs se sont réunis cette semaine pour une lecture du script.

House of the Dragon, nouveau spin-off de Game of Thrones – Crédit : HBO

Tout le casting de House of the Dragon s’est retrouvé dans une salle de la chaîne HBO. COVID-19 oblige, la lecture de script réunissant habituellement tous les acteurs autour d’une même table, s’est déroulée un peu différemment. Chaque comédien avait sa propre station, séparée de plusieurs mètres des autres.

HBO a publié plusieurs photos de cette première grande étape de la production de la série. On y voit notamment Paddy Considine, qui incarnera le Roi Viserys Targaryen. Emma D’Arcy, qui jouera sa fille la Princesse Rhaenyra Targaryen. Olivia Cooke, interprète de la reine Alicent Alicent Hightower, seconde femme du Roi Viserys. Ou encore Matt Smith, choisi pour le rôle du Prince Daemon Targaryen.

Quatre spin-offs de Game Of Thrones prévus

Ces clichés ne nous en apprennent pas plus sur l’intrigue de la série, mais il est bon de savoir que le projet est bien lancé. Pour rappel, un premier spin-off, également un préquel de Game Of Thrones, a été annulé en 2019. Son pilote avait d’ailleurs déjà été tourné. Mais cette fois, la chaîne HBO semble avoir un agenda clair de l’avenir de la franchise.

Le mois dernier, on apprenait en effet que pas moins de trois nouvelles séries GOT sont en préparation. L’une d’entre elles aura pour héros Sea Snake, personnage qu’on découvrira dans House of the Dragon, et qui sera incarné par Steve Toussaint (Prince of Persia: les Sables du Temps).

La série House of the Dragon racontera l’histoire de la Maison Targaryen, 300 ans avant les événements de Game Of Thrones. Elle mettra notamment en scène la Danse des Dragons, une guerre de succession qui opposa le clan d’Alicent Hightower et ce lui de Hightower. Si la production parvient à être épargnée par les potentiels obstacles causés par la crise sanitaire, le spin-off sera diffusé sur HBO et HBO max dès 2022.

