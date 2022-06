Le prix de cette souris gamer Logitech est divisé par deux, foncez !

Vous avez besoin d’une nouvelle souris pour profiter comme il se doit de vos parties de gaming endiablées ? Ce modèle sans fil signé Logitech pourrait vous séduire d’autant que son prix est en chute libre sur Amazon pour les soldes. Au lieu de coûter 59,99 euros, le détaillant la met en vente à 27,43 euros, soit une promotion de 54 %.

Logitech G305 : une souris calibrée pour le gaming

La souris Logitech G305 est équipée du capteur HERO qui offre une précision de 400 IPS et une sensibilité pouvant se hisser jusqu’aux 12 000 PPP. Qui plus est, la technologie LIGHTSPPED accroît sensiblement sa réactivité et fait chuter sa latence (taux de rapport de 1 ms). Ce qui s’avère idoine pour performer in game. Un bon point également pour son autonomie prolongée de 250 heures avec une seule pile AA.

Signalons également le poids plume de cette souris qui affiche seulement 99 grammes sur la balance. Les joueurs saluent son ergonomie et le bon fonctionnement de ses boutons qui ne font pas trop de bruit à l’usage. Elle conviendra également tout à fait à un usage bureautique.