Le prix de la barre de son Samsung S60T chute à 199,99 €

Darty et Fnac proposent une très belle remise de 50 % à valoir sur la barre de son Samsung S60T. Elle passe de presque 400 € à 199,99 €, autant dire une économie plutôt conséquente à ne pas rater si vous souhaitez vous équiper.

La barre de son Samsung S60T est en promo chez Darty et à la Fnac

Si vous n’avez pas énormément de place dans votre salon, mais que vous souhaitez tout de même avoir un son de qualité pour être immergé dans vos films et séries préférés voici un bon plan à ne pas rater. Vous aurez en plus le choix puisque vous pouvez effectuer votre commande chez Darty ou à la Fnac.

Toutefois avant de réserver votre article, vous voulez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques. Petite, mais avec un rendu sonore à la hauteur, la barre de son Samsung S60T intègre des hauts-parleurs sur le dessus et sur le côté de la barre. Elle délivre un son juste et précis en musique et plus clair lors des dialogues ainsi elle reflète le mariage parfait entre performance acoustique et discrétion.

Signé Kvadrat, cette barre de son est également un objet de design. Enveloppée par un tissu acoustique, c’est un véritable écrin élégant et sobre qui saura se marier parfaitement à tous les intérieurs.

