Le prix de la manette Switch Pro est en baisse chez Amazon

Si vous possédez une Switch vous avez peut-être besoin de vous racheter une manette ? Si c’est votre cas, voici un bon plan chez Amazon qui devrait vous intéresser. En effet, la manette Switch Pro est actuellement à 52,99 € au lieu de 59,95 € soit une réduction de 12 %.

La manette Switch Pro est à prix mini chez Amazon

Les accessoires ont souvent des tarifs assez élevés, il est donc judicieux de bénéficier des réductions pour faire quelques économies. Cette fois c’est chez Amazon que vous allez pouvoir profiter de cette réduction de 12 % pour acheter cette manette pour votre Nintendo Switch.

La console est connue pour être utilisée avec les Joy-Con mais certains préfèreront jouer à l’ancienne en utilisant cette manette. Elle vous permettra de jouer directement sur la console, mais également via votre téléviseur si vous le souhaitez. Elle possèdent l’ensemble des boutons habituels (stick droit, gauche, bouton home, + et – , A/B/Y/X/L/R/ZL/ZR) ainsi qu’un bouton de capture et un bouton SYNC. L’autonomie est de 40 heures avec un temps de charge de 6 heures. Elle est également équipée du Bluetooth et du NFC.

Surtout, ne perdez pas de temps pour profiter de cette remise de 7 €, car les stocks sont susceptibles de vite partir chez Amazon.