Le prix de la PS5 est en hausse, des traces de dinosaures découvertes au Texas, le tournage de la saison 4 de The Boys a commencé, c’est le récap’ de la semaine￼

Sony augmente le prix de ses PS5, la sécheresse révèle des traces de dinosaures datant de 113 millions d’années, le premier épisode de la saison 4 de The Boys s’intitule « Department of Dirty Tricks », c’est le récap’ de la semaine.

C’est bientôt la rentrée mais avant de vous plonger dans notre dossier des meilleures applications pour organiser votre rentrée scolaire, installez-vous quelques instants et découvrez les dernières actualités de la semaine. Alors que la sécheresse révèle de nouvelles traces de dinosaures au Texas, le tournage de la saison 4 de The Boys commence au Canada et Sony augmente le prix de la PS5. J-3 avant la diffusion de la série tant attendue Les Anneaux de Pouvoir, dont on vous dit tout dans ce récap’ de la semaine.

Des traces de dinosaures au Texas

La planète a chaud ! Au Texas, la sécheresse a permis de découvrir de nouvelles traces de dinosaures vieilles d’au moins 113 millions d’années. En effet, les conditions météorologiques ont asséché une rivière du Dinosaur Valley State Park, permettant de découvrir d’anciennes traces de pas, appartenant à Acrocanthosaurus, « un dinosaure qui, à l’âge adulte, mesurait environ 4,5 mètres et (pesait) près de sept tonnes » selon la porte-parole du parc.

Des traces de dinosaures – Crédit : Dinosaur Valley State Park

Le tournage de la saison 4 de The Boys a commencé

C’est officiel, le tournage de la quatrième saison de The Boys a commencé au Canada. Eric Kripke, le showrunner de la série, a partagé une photo de la couverture du script où l’on découvre le titre du premier épisode, « Department of Dirty Tricks » (« Département des tours obscènes »). Le titre pourrait donc faire référence à la CIA ou aux agissements louches d’autres agences.

The Boys © Prime Video

Succès magistral pour le premier épisode de House of the Dragon

Le premier épisode du préquel de Game of Thrones est disponible depuis dimanche dernier sur OCS en France et sur HBO et HBO Max aux États-Unis. Les téléspectateurs étaient au rendez-vous ! En effet, selon HBO, House of the Dragon aurait connu le meilleur lancement de série avec « la plus grande audience pour toute nouvelle série originale de l’histoire de HBO ».

House of the Dragon – Crédit : HBO

Sony augmente le prix de la PS5

Mauvaise nouvelle pour les joueurs, le prix de la PS5 augmente ! La version standard est désormais disponible à partir de 549,99 euros et il faudra dépenser 449,99 euros pour vous procurer la PS5 Digital Edition. Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a expliqué que « des taux d’inflation mondiaux élevés, ainsi que des tendances de change défavorables » n’ont pas laissé d’autre choix à Sony que d’augmenter ses tarifs.

Une PS5 – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

Tout savoir sur Les Anneaux de Pouvoir !

La première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir débarque sur Amazon Prime Video le 1er septembre et il est temps de vous pencher sur cette nouvelle série tant attendue qui nous replongera dans l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien ! Intrigue, budget, casting, on vous dit tout !

Crédit : Amazon Studios

Nos tests et dossiers de la semaine

LG Tone Free T90Q : des écouteurs haut de gamme intriguants

LG propose ici des écouteurs haut de gamme compacts et confortables à 229 euros. On adore le mode chuchotant, la connexion multipoint, l’AptX Adaptative mais surtout l’ajout du Dolby Atmos. Les LG Tone Free T90Q sont de bons écouteurs sans fil, même si l’on aurait apprécié une réduction de bruit plus efficace, une meilleure autonomie et une latence plus faible.

LG Tone Free T90Q ©Tom’s Guide

Des applications pour préparer votre rentrée scolaire

C’est la rentrée scolaire et certaines applications pourraient vous être très utiles ! Pour mieux vous organiser et préparer la reprise, de nombreuses applications existent et sont peut-être faites pour vous, que vous soyez parent ou élève. Dans notre dossier dédié, vous trouverez notre sélection des meilleures applications gratuites pour organiser votre rentrée scolaire sereinement.

StartupStockPhotos – Pixabay

Ne passez pas à côté des nouveaux catalogues de Netflix et Disney+

C’est la fin du mois et il est temps de jeter un œil aux nouveaux programmes de vos plateformes de streaming préférées ! Tom’s guide vous dit tout des calendriers de septembre 2022 ! Découvrez tous les nouveaux films, séries et documentaires proposés par Netflix et Disney+ !

