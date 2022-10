Le prix de la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite chute de 100 € grâce à une ODR

Grâce à une offre de remboursement d’une valeur de 100 €, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S6 Lite passe de 299 € à 199 €. Une très belle offre que vous pourrez utiliser jusqu’au 15 novembre 2022.

Tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite > 199 € chez Cdiscount

La tablette familiale Samsung Galaxy Tab S6 Lite est à 199 € grâce à une ODR

La tablette offre de nombreux avantages, elle vous permet une utilisation simple et pratique sur vos applications préférées mais également accessible à toute la famille. Pour savoir si ce produit peut convenir à vos besoins, voici les détails sur les caractéristiques du produit.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite possède une dalle IPS LCD avec une définition Full HD+ de 2000 x 1200 pixels avec une diagonale de 10,4 pouces soit une taille plus que correcte pour visionner vos programmes favoris. A l’intérieur s’y trouve un processeur fiable et puissant, le Snapdragon 720G, il fera tourner l’ensemble de vos applications et même des jeux 3D mais dans ce domaine la qualité du graphisme ne sera pas son point fort. L’autonomie est sans doute son atout grâce à une batterie de 7000 mAh qui vous permettra de tenir jusqu’à 3 jours sans recharge. Par contre il ne faudra pas être pressé pour recharger car il faudra compter environ 4 heures de branchement.

