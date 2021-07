Le prix de l’Oppo A94 est en baisse de 60 €

Les soldes continuent encore et aujourd’hui chez Amazon c’est le smartphone Oppo A94 qui est à un prix exceptionnel. Affiché à 218,22 € au lieu de 339,90 € c’est une belle remise immédiate de presque 59 € que vous allez pouvoir faire. Attention à ce tarif, les stocks vont sans doute très vite partir.

Le smartphone Oppo A94 est en promo chez Amazon

Amazon va vous faire bénéficier d’une belle économie de 60 € mais le marchand vous offre également la livraison à votre domicile ou dans votre point relais. Toutefois, avant d’ajouter le smartphone dans votre panier, vous souhaitez certainement connaître les caractéristiques techniques de l’Oppo A94.

Le téléphone possède un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels, petit bémol concernant le taux de rafraichissement qui est à seulement 60 Hz. Sa puce Dimensity 800U de Mediatek avec ses 8 Go de mémoire vive vont vous permettre de faire tourner toutes vos applications ainsi que certains de vos jeux les plus gourmands. Côté photo, vos clichés seront corrects mais il ne faudra pas s’attendre à des performances hors du commun. La batterie est correcte car avec 4310 mAh vous tiendrez plus d’une journée selon votre utilisation quotidienne et avec la charge rapide de 30 W vous pourrez récupérer de la batterie rapidement.

Toutefois, si les performances ne sont pas à la hauteur de vos besoins, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.