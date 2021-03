Le prix des Huawei Freebuds 3i en chute libre chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter des écouteurs sans fil Bluetooth Huawei Freebuds i3 pour seulement 69,99€ au lieu de 99,99€. Disponibles en blanc ou en noir, les écouteurs sont livrés avec un boîtier de charge et 4 mois d’abonnement à Deezer offerts. Ils sont garantis 2 ans et la livraison est gratuite.

Les Freebuds i3 : la réduction active de bruit pour un prix abordable

Avec les Freebuds i3, Huawei a une nouvelle fois fait mouche. Les écouteurs sans fil Bluetooth de la marque chinoise proposent en effet de très belles prestations pour un prix tout à fait raisonnable. Intra-auriculaires, ils sont dotés d’un design simple et efficace.

Gros point fort : les Freebuds i3 sont équipés de 3 micros dans chaque écouteur afin de proposer une réduction de bruit active performante. Ils camouflent sans problème les bruits ambiants et vous laissent profiter de vos écoutes sans aucune gêne.

Ils sont également équipés de commandes tactiles sur la surface plane de chaque écouteur. Vous pouvez ainsi gérer en un seul geste vos lectures, vos appels et le mode réduction de bruit.

Coté autonomie, ils permettent entre 2h et 3h d’écoute (en fonction du volume d’écoute et de l’activation de la réduction de bruit active). C’est un peu en dessous de la moyenne du marché, mais ils sont livrés avec un boîtier de charge qui permet de les recharger rapidement.

Enfin, dernier élément et pas des moindres : les Freebuds i3 offrent une qualité sonore très agréable. Le son est maîtrisé et riche et les voix ressortent naturellement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.