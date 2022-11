Le prix du célèbre casque Sony WH000XM4 chute à 249,99 €

Les promotions ne s’arrêtent pas et chez Amazon et Boulanger, le casque Sony WH000XM4 bénéficie d’une belle remise. En effet il passe actuellement à 249,99 € au lieu de 319,17 € soit une économie immédiate de 22 %.

Casque Sony WH000XM4 > 249,99 € chez Boulanger

Casque Sony WH000XM4 > 249,99 € chez Amazon

Le casque sans fil Sony WH000XM44 est à moins de 250 €

Proposé dans 2 couleurs différentes, le célèbre casque Sony WH000XM4 est à un prix très correct puisqu’il passe actuellement à moins de 250 €. Attention, pour en profiter, il ne faudra pas perdre de temps car les stocks sont certainement limité. Cependant, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques.

Le célèbre et performant casque WH000XM44 de la marque Sony est bien évidemment compatible avec de nombreux appareils fonctionnant sous Android et iOS. Vous pourrez en plus utiliser votre assistant intelligent, avec une simple pression vous pourrez lancer votre morceau préféré, lancer un itinéraire, consulter la météo et encore bien d’autres possibilité.

L’autonomie sera un point fort du produit, en effet avec 30 heures de fonctionnement avec l’option réduction de bruit active, vous pourrez facilement le prendre avec vous lors de vos déplacements. Toutefois, si malgré les avantages avancés, il ne correspond pas à vos besoins, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs casques sans fil.