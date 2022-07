Le prix du HP 15 baisse de 140 € pour atteindre 349 € (15,6 pouces Full HD, Core i3)

Compte tenu de son équipement, le PC portable HP 15s-fq2002sf est généralement commercialisé aux alentours de 500 €. Aujourd’hui et demain, pour les Prime Day d’Amazon, son prix passe à seulement 349 €, ce qui constitue une baisse de 29 %.

Pour ce petit prix, la configuration proposée est parfaite pour réaliser toutes les tâches du quotidien : consulter les réseaux sociaux, lire ses mails, surfer sur le Web, regarder des vidéos, etc. En effet, son écran de 15,6 pouces au format 16:9 offre un bon confort d’utilisation et une bonne précision (définition Full HD, soit 1920 x 1080 pixels). Bon point, la dalle LCD est mate, ce qui garantit l’absence de reflets visibles dans les zones sombres de l’image. C’est particulièrement intéressant lorsqu’on visionne des films ou des séries en streaming.

Si la quantité de mémoire vive est limitée à 4 Go (si ce peut ralentir les opérations si on manipule plusieurs applications simultanément), la capacité de stockage quant à elle s’avère généreuse (SSD de 512 Go). De plus, le processeur Intel Core i3 de onzième génération (Core i3-1115G4) est nettement plus véloce que les puces Celeron ou Pentium que l’on rencontre très souvent dans les ordinateurs vendus à ce petit prix.

Le reste de l’équipement comprend une Webcam 720p et toute la panoplie des connecteurs nécessaires : un port USB C, deux ports USB A, une sortie vidéo HDMI et un lecteur de cartes mémoire SD. Les transferts de données sans fil s’effectuent en Wi-Fi ac. Le tout dans un châssis argenté séduisant, qui ne pèse que 1,6 kg et mesure seulement 1,8 cm d’épaisseur.

