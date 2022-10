Le prix du MSI Modem 15 chute de 20 % chez Amazon

Si vous devez vous équiper, voici un PC portable qui devrait vous intéresser. Chez Amazon, le MSI Modem 15 A5M-213FR bénéficie d’une belle remise de 20 % et passe donc à 549,99 € au lieu de 699,99 €.

Le PC MSI Modem 15 est à moins de 550 €

Vous connaissez certainement la marque MSI pour ses PC gaming mais elle propose également des ultrabooks accessibles à tous. Si vous êtes à la recherche de ce type de produit, celui-ci devrait cocher tous vos critères. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours consulter notre comparatif des meilleurs PC.

Le PC MSI Modem 15 propose un design simple, élégant et moderne grâce à sa jolie dalle IPS et à sa résolution de 1920 x 1080 pixels. A l’intérieur, on y retrouve un processeur AMD Ryzen 5 5500U avec 8 Go de RAM, une configuration qui permettra de faire tourner ce PC sans la moindre difficulté. Du côté de l’autonomie, il sera capable de tenir plus d’une dizaine d’heures mais attention il n’est pas compatible avec la charge rapide, il faudra donc être prévoyant si vous faites des déplacements avec le PC.

Pour la connectique, il est équipé d’un port USB-C, trois ports USA type A, un port HDMI 1.4, une prise casque et un slot microSD.