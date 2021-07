Le prix du OnePlus 9 et 9 Pro chutent de 100 € chez Amazon

Pour les soldes d’été, Amazon vous propose de bénéficier de belles remises de 100 € sur les smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 passe donc à 619 € au lieu de 719 € et le OnePlus 9 Pro est à 819 € au lieu de 919 €.

OnePlus 9 et 9 Pro bénéficient de belles remises chez Amazon

Si ces modèles sont assez onéreux, les offres proposées aujourd’hui chez Amazon vont vous permettre de faire une belle économie de 100 € quel que soit le choix de votre modèle. Bien évidemment à ce tarif, les performances des smartphones seront à la hauteur de vos espérances et de vos attentes.

Avant de valider votre commande, voici plus de renseignements sur les caractéristiques techniques des smartphones. Le OnePlus 9 est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz avec une diagonale de 6,55 pouces qui sera plus petite que le modèle OnePlus 9 Pro qui atteindra les 6,7 pouces. Avec son processeur Snapdragon 888 et ses 8Go de RAM et ses 128 Go de stockage, vous vivrez une expérience fluide et de qualité. Avec sa batterie de 4500 mAh, vous tiendrez la journée complète, mais pour les plus gourmands la charge rapide jusqu’à 65W vous permettra d’atteindre les 100 % en 30 minutes.Le OnePlus 9 Pro propose des améliorations principalement sur l’écran plus performant et sur les photos qui offriront des clichés plus détaillés.

