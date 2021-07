Le prix du pack montre Oppo Watch + écouteurs chute de 80 €

Chez Darty et Fnac,, le pack contenant la montre connectée Oppo Watch et ses écouteurs est à 179,99 €.

Si vous avez envie de tester la montre connectée Oppo Watch c’est le moment de profiter de ce bon plan puisque le pack la contenant avec en plus des écouteurs est à 179,99 € au lieu de 249,99 €. Vous pourrez choisir votre boutique puisque l’offre est valable chez Darty et à la Fnac.

Le pack Oppo Watch est à moins de 180 €

C’est montre connectée est la seule de la marque chinoise, si vous avez envie de la découvrir sans vous ruiner c’est le moment de passer votre commande. Pour les soldes d’été, elle est donc proposée dans ce pack incluant des écouteurs sans fil Oppo Enco W31 blanc ayant une valeur de 80 €.

La montre Oppo Watch rappelle bien évidemment le design de sa concurrente l’Apple Watch. Elle possède un écran AMOLED de 1,6 pouce avec deux boutons pour naviguer dans le menu ainsi qu’un haut-parleur et un micro sur le côté de la montre. Avec son Qualcomm Snapdragon Wear 3100, 1 Go de mémoire vive et ses 8 Go de stockage, la fluidité et la performance sont au rendez-vous. Les fonctionnalités sont classiques, présence d’un GPS, suivi de la fréquence cardiaque, baromètre, gyroscope ainsi qu’un suivi de vos capacités physique.

Dernier point à retenir, son autonomie. Grâce à sa batterie de 300 mAh, vous pourrez tenir jusqu’à 3 semaines grâce au mode économie d’énergie. A savoir qu’en seulement 15 minutes de charge vous pourrez récupérer jusqu’à 30 % de la batterie. Toutefois dans le doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.