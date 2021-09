Le prix du pack Oppo Reno 4 Pro + casque B&O chute de 100 €

Le site Boulanger propose un pack à très bon prix. En effet, le smartphone Oppo Reno 4 Pro bleu ainsi que le casque B&O sont proposés ensemble au prix de 399 € au lieu de 499 €. C’est donc une remise de 100 € pile dont vous allez pouvoir bénéficier.

Pack Oppo Reno 4 Pro et casque B&O à 399 €

Si désormais, le smartphone Oppo Reno 4 Pro se fait détrôner par le Reno 6 Pro, cette offre incluant un casque sans fil B&O Beoplay H4 2ème génération risque de retenir votre attention. En effet, le pack contenant les deux produits est actuellement proposé à 399 € au lieu de 499 €.

Pour rappel, le Oppo Reno 4 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. Il possède un processeur Snapdragon 765G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage soit une configuration suffisante pour faire tourner vos applications et vos jeux préférés. Précisons tout de même qu’il est compatible 5G. Sa batterie de 4000 mAh n’est certes pas extraordinaire, mais grâce à sa charge rapide Super VOOC 2.0 de 65W vous pourrez charger presque complètement votre smartphone en seulement 20 minutes.

